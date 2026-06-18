أجلت السلطات الصينية 37600 شخص من مقاطعة قوانغدونغ جنوبي البلاد، بسبب موجة أمطار غزيرة اجتاحت أجزاء واسعة من المقاطعة خلال الأيام الأخيرة.

وأفادت مديرية إدارة الطوارئ بالمقاطعة في بيان، بعدم تسجيل أي خسائر بشرية حتى الآن، بينما رفعت السلطات حالة الاستجابة الطارئة إلى المستوى الثالث لمكافحة الفيضانات والإغاثة من الكوارث.

واتخذت عدة مدن إجراءات احترازية شملت تعليق الدراسة وتعديل جداول تشغيل القطارات، للحد من المخاطر الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، في وقت طبقت فيه الحكومات المحلية تدابير ميدانية وفق مستويات الخطر في كل منطقة.

ويأتي ذلك في وقت توقع فيه مرصد الأرصاد الجوية في قوانغدونغ استمرار هطول أمطار غزيرة إلى شديدة على المناطق الجنوبية حتى اليوم، على أن تبدأ بالانحسار تدريجيًا اعتبارًا من غدٍ الجمعة.