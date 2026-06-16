تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي، جرى خلاله بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار.

وفي مستهل الاتصال، رحّب وزير الخارجية بتوصل إيران والولايات المتحدة الأمريكية إلى اتفاق لإنهاء العمليات العسكرية والبدء في مفاوضات تفصيلية تهدف إلى التوصل لاتفاق دائم، مؤكدًا تطلع المملكة إلى أن يسهم ذلك في ترسيخ السلام وتعزيز أمن المنطقة والعالم.

كما شدّد الجانبان على أهمية مواصلة الجهود المشتركة والعمل الدبلوماسي لتحقيق استقرار دائم ومستدام في المنطقة.