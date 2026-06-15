انطلقت اليوم أعمال الجناح السعودي المشارك في المعرض الدولي للدفاع والأمن «يوروساتوري 2026» في العاصمة الفرنسية باريس، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية خلال الفترة من 15 إلى 19 يونيو الجاري، بمشاركة 10 جهات وطنية من القطاعين الحكومي والخاص، لاستعراض أحدث القدرات الصناعية والخدمية في قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية.

وافتتح محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي الجناح السعودي، بحضور محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي الدكتور فالح السليمان، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا فهد الرويلي، إلى جانب عدد من الرؤساء التنفيذيين للشركات الوطنية المشاركة وكبار المسؤولين والخبراء الدوليين.

واطّلع الحضور خلال جولتهم على أحدث التقنيات والأنظمة الدفاعية التي تعكس التطور المتسارع الذي تشهده الصناعات العسكرية في المملكة، والجهود المبذولة لتعزيز القدرات الوطنية ورفع مستوى التوطين في القطاع.

ويستعرض الجناح السعودي أحدث المنتجات والحلول الدفاعية، ويهدف إلى تعزيز الشراكات مع كبرى الشركات العالمية، واستكشاف فرص الاستثمار والتعاون ونقل التقنية، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى توطين أكثر من 50% من الإنفاق العسكري بحلول 2030.

وتشارك في الجناح السعودي إلى جانب الهيئة العامة للصناعات العسكرية جهات وطنية عدة، من أبرزها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة العامة للتطوير الدفاعي، والشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، وعدد من الشركات الوطنية المتخصصة في الصناعات والخدمات الدفاعية.

وأكد العوهلي أن مشاركة المملكة في «يوروساتوري 2026» تعكس المكانة المتنامية التي باتت تحتلها المملكة في قطاع الصناعات العسكرية، وتسهم في تعزيز الشراكات الدولية واستقطاب الاستثمارات النوعية، مشيراً إلى أن الجناح السعودي يمثل منصة مهمة لإبراز ما حققته الشركات الوطنية من تطور في القدرات الصناعية والخدمية.

ومن المقرر أن يشهد الجناح خلال أيام المعرض سلسلة من اللقاءات والاجتماعات الثنائية مع الشركات والوفود الدولية المشاركة، بهدف تبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون والشراكات الإستراتيجية، إلى جانب إبراز البيئة الاستثمارية التي توفرها المملكة لدعم نمو القطاع وتوطين التقنيات المتقدمة.