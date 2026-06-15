أكدت وزارة البلديات أهمية التزام العاملين في أنشطة الغذاء والصحة العامة بالحصول على الشهادات الصحية لحماية المستهلك والحد من المخاطر الصحية المرتبطة بممارسة الأنشطة الخدمية والغذائية.

وأفادت الوزارة بأن الحصول على الشهادة الصحية يتطلب إجراء الفحص الطبي للعامل لدى الجهات الصحية المعتمدة للتأكد من سلامته الصحية وخلوه من الأمراض المعدية، إضافة إلى اجتياز اختبار التثقيف الصحي في المدن التي يُطبَّق فيها البرنامج وفق قائمة المهن المعتمدة،

وأوضحت أن الشهادة الصحية تعد من المتطلبات الأساسية للعاملين في المنشآت الغذائية أو التي لها علاقة بالصحة العامة، وتشمل عدداً من الأنشطة والمهن، من بينها المطاعم والمقاهي والمخابز ومحلات بيع الأغذية، إضافة إلى صالونات الحلاقة والتزيين النسائي ومغاسل الملابس ومراكز الاسترخاء والعناية بالجسم.

وبيّنت أن إصدار الشهادة الصحية يتم إلكترونياً عبر منصة وتطبيق «بلدي»، من خلال تقديم الطلب من قبل العامل أو ممثل المنشأة، ثم استكمال إجراءات التحقق من المهنة ورخصة المحل ونشاط الرخصة وفق الإجراءات المعتمدة.

وأبانت الوزارة أن مدة صلاحية الشهادة الصحية تبلغ سنة واحدة من تاريخ إصدارها، ويمكن تجديدها قبل انتهاء صلاحيتها بـ60 يوماً، داعيةً العاملين وأصحاب المنشآت إلى الاستفادة من الخدمات الرقمية المتاحة عبر منصة وتطبيق «بلدي» لاستكمال إجراءات إصدار الشهادات الصحية وتجديدها بكل يسر.