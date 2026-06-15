نجح فريق طبي متعدد التخصصات بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان في إنقاذ حياة شابة في العقد الثاني من عمرها، بعد تعرضها لضعف حاد ومفاجئ في عضلة القلب أدى إلى تدهور خطير في حالتها الصحية وتهديد مباشر لحياتها.

وأوضح الفريق المعالج أن المريضة نُقلت إلى العناية المركزة في حالة حرجة، إذ استدعت حالتها وضعها على جهاز التنفس الصناعي وتقديم جرعات عالية من الأدوية الداعمة لعضلة القلب والمحافظة على ضغط الدم، نتيجة إصابتها بفشل قلبي حاد ومتسارع. وبفضل الله، ثم بسرعة التشخيص والتدخل الطبي المبكر، تم اتخاذ قرار استخدام تقنية الأكسجة الغشائية خارج الجسم (ECMO)، التي أسهمت في دعم وظائف القلب والرئتين وإتاحة الفرصة لعضلة القلب للتعافي واستعادة وظائفها تدريجياً.

وشارك في علاج الحالة فريق طبي متكامل ضم مختصين في العناية المركزة وأمراض القلب والتخدير وطب النساء والولادة وجراحة الأوعية الدموية، إلى جانب فريق الإيكمو، إذ عمل الجميع بتناغم وعلى مدار الساعة لمتابعة الحالة واتخاذ القرارات العلاجية المناسبة وفق أعلى معايير الرعاية الصحية.

ويعكس هذا الإنجاز الطبي أهمية التكامل بين التخصصات المختلفة في التعامل مع الحالات الحرجة، كما يبرز الدور الحيوي لتقنية الإيكمو في إنقاذ المرضى الذين يعانون من فشل حاد في وظائف القلب أو الرئتين عندما لا تحقق الوسائل العلاجية التقليدية الاستجابة المطلوبة.

وقد تكللت الجهود الطبية– بفضل الله– بنجاة المريضة وتحسن حالتها الصحية بشكل ملحوظ، لتغادر المستشفى وهي تتمتع بحالة صحية مستقرة.