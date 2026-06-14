ضبطت الدوريات الساحلية لحرس الحدود في محافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة، مقيمين من الجنسية البنغلاديشية ومقيماً من الجنسية الميانمارية مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة؛ وذلك لممارستهم الصيد دون تصريح، واستخدامهم أدوات محظورة، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقهم بالتنسيق مع الجهات المختصة.



وأهاب حرس الحدود بالجميع الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية الثروات المائية الحية، والإبلاغ عن أي حالات تمثّل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.