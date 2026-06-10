مع عودة الحجاج إلى أوطانهم محمّلين بذكريات الإيمان ومشاهد التنظيم والحنين لأقدس البقاع، تبقى شهادات البعثات الرسمية والحجاج القادمين من مختلف دول العالم، مرآة صادقة لما تحقق على الأرض. يؤكد رئيس بعثة الحج الأوزبكية رئيس إدارة مسلمي أوزبكستان المفتي العام لجمهورية أوزبكستان الشيخ الدكتور نورالدين خالق نظر، في حوار مع «عكاظ»، أن موسم حج هذا العام مرّ بنجاح وتنظيم كبير، وأن حجاج أوزبكستان لمسوا مستوى عالياً من الرعاية والاهتمام، وجودة الخدمات، والانضباط، والاهتمام الإنساني، مشيداً بما وفرته المملكة من إمكانات ومشروعات حديثة، مكّنت الحجاج من أداء مناسكهم في أجواء من الطمأنينة والسكينة.

انضباط متميز

• كيف تقيمون موسم حج هذا العام بعد اكتمال عودة الحجاج إلى أوطانهم؟

•• موسم 1447هـ، مرّ بنجاح كبير، وأكد ذلك حجاج أوزبكستان، إلى جانب أكثر من 1.7 مليون مسلم من مختلف أنحاء العالم، قدموا إلى السعودية لأداء الفريضة العظيمة وبهذه المناسبة، أرفع الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، على ما تقدمه السعودية من خدمات عظيمة للحجاج. كما نعرب عن شكرنا لرئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف، الذي أولى حجاج أوزبكستان اهتماماً خاصاً، واتخذ جميع التدابير اللازمة لتهيئة الظروف المناسبة لهم لأداء مناسك الحج على أكمل وجه.

• ما أبرز ما لمستموه من خدمات وتنظيم خلال الموسم؟

•• لمسنا مستوى رفيعاً من التنظيم، وخدمات عالية الجودة، وانضباطاً مميزاً، واحتراماً بالغاً للحجاج، وأسهم ذلك كله في توفير الطمأنينة والسكينة في نفوس الحجاج، وهيأ لهم الأجواء المناسبة للانصراف إلى العبادة والخشوع.

ومنذ اللحظات الأولى لوصول الحجاج إلى الأراضي السعودية، لمسوا التطور المستمر في جودة الخدمات واتساع نطاقها، بما ييسر لهم أداء المناسك والزيارات بكل راحة وانتظام.

15,000 حاج أوزبكي

• وكيف تقيّمون الخدمات التي قدّمت للحجاج الأوزبكيين تحديداً؟

•• موسم 2026م، شهد مزيداً من التحسين والتطوير في الخدمات في الجودة والمضمون، ونُظمت جميع الإجراءات على مستوى عالٍ من الكفاءة.

وبرز ذلك في توفير الظروف الملائمة لأداء المناسك بكل طمأنينة، وحسن تنظيم وسائل النقل، وسرعة تقديم الخدمات الطبية، إضافة إلى العناية الكبيرة بجوانب الأمن والسلامة. كما أسهم التوسع في رقمنة الخدمات وتطبيق المشاريع الابتكارية، في توفير مزيد من السهولة والراحة للحجاج.

• كم بلغ عدد الحجاج الأوزبكيين هذا العام؟

•• أدى أكثر من 15 ألف حاج من أوزبكستان فريضة الحج هذا العام. كما شهد هذا الموسم، ولأول مرة في تاريخنا، إطلاق برنامج «حجاج رئيس الجمهورية»، وبموجبه أتيحت الفرصة لـ100 من أبناء وطننا، ممن خدموا الوطن والدين والأمة الإسلامية بإخلاص من العلماء وكبار السن ووجهاء الأحياء وأفراد أسرهم، لأداء فريضة الحج بصفة تكريمية، وحظي أكثر من 15 ألف حاج أوزبكي، ومن بينهم 100 من «حجاج الرئيس»، باستقبال كريم وحفاوة واحترام واهتمام كبير من المسؤولين في السعودية، وهو أمر يستحق الثناء والتقدير.

كفاءة ودقة

• حدثنا عن الجوانب التي لفتت انتباهكم في المشاعر المقدسة؟

•• تنظيم الموسم الحالي حدث بمستوى رفيع من الكفاءة الدقة. ففي مشعر منى، جُهزت الخيام بصورة متطورة، وغُطيت بألواح عاذلة ومقاومة للحريق، وزُودت بالتكييف، وخصصت أماكن للأمتعة، وتم تأثيث الخيام بالسجاد والأسرة المريحة والوسائد وأغطية النوم، إضافة إلى إنشاء مرافق صحية متعددة الطوابق لخدمة الحجاج.

أما في مشعر عرفات، فقد أحيطت الخيام بألواح حديثة عازلة للحرارة، وزُودت بنوافذ تسمح بدخول الضوء الطبيعي، كما وفرت فيها الأسرة والوسائد وأغطية النوم، إلى جانب مظلة لكل حاج وحقيبة متكاملة من المستلزمات الصحية والنظافة الشخصية. ومن الجوانب المهمة كذلك تزويد الخيام هذا العام بكاميرات مراقبة، مما أسهم في تعزيز الأمن والسلامة وتقديم الخدمات للحجاج بصورة أسرع عند الحاجة.

9 مطارات لنقل الحجاج

• كيف تنظرون إلى التعاون بين إدارة مسلمي أوزبكستان والجهات السعودية المختصة؟

•• مستوى التعاون بين وزارة الحج والعمرة ومختلف الجهات المعنية من جهة، ولجنة الشؤون الدينية في أوزبكستان، وإدارة مسلمي أوزبكستان من جهة أخرى، يعد عالياً جداً ومميزاً. وأسهمت الاجتماعات الثنائية والدعم الذي لقيته المقترحات المقدمة من الجانب الأوزبكي لدى الجهات المختصة في المملكة، في إنجاح موسم الحج لهذا العام على أكمل وجه. ونحرص باستمرار على توعية الحجاج بأهمية الالتزام الصارم بالأنظمة والتعليمات والتصاريح النظامية، لما لذلك من دور أساسي في أداء المناسك بأمن وانتظام.

• ما دلالة تطور أعداد الحجاج الأوزبكيين خلال السنوات الأخيرة؟

•• شهدت أوزبكستان خلال السنوات الأخيرة تطويراً جذرياً في الجوانب التنظيمية والخدمية المتعلقة بالحج، فبعد أن كانت حصة الحج لسنوات طويلة تقتصر على 5,200 حاج، ارتفع العدد بحلول عام 2026 إلى 15,250 حاجاً.

كما تم اعتماد نظام إلكتروني موحد لتسجيل الراغبين في أداء الحج وفق آلية الدور والانتظار، وتنظيم رحلات الحجاج عبر 9 مطارات دولية إقليمية في أوزبكستان، إذ يتم نقل الحجاج إلى المدينة المنورة، ثم إعادتهم إلى أوزبكستان عبر مطار جدة.