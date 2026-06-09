استهدفت 3,445 حملة رقابية قادها برنامج مكافحة التستر في مايو الماضي كشف حالات الاشتباه، وضبط المتسترين، والتحقّق من امتثال المنشآت التجارية. وشملت الجولات متاجر البيع بالتجزئة للحوم والدواجن المجمدة، البيع بالجملة والتجزئة لقطع الغيار الجديدة وزينة وصيانة السيارات، والإنشاءات العامة للمباني السكنية، والنقل البري للبضائع، والتموينات.

جولات رقابية لمكافحة التستر بمختلف المناطق. (التستر)

وضبطت الحملات 135 حالة اشتباه أولية بالتستر، وأحيل المخالفون إلى الجهات المختصة للتحقق وتطبيق العقوبات الرادعة بحقهم.



وتشمل عقوبات نظام مكافحة التستر السجن مدةً تصل إلى 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين، إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاماً، إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والتشهير، وإبعاد المُتستَّر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.