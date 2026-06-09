رفع مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميّز في التعليم الشكر والتقدير لحكومة المملكة وقيادتها على دعمها المستمر لملف جودة التعليم على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ما أسهم في تمكين المبادرات التعليمية النوعية وتعزيز حضور السعودية في قيادة الجهود العالمية الرامية إلى تطوير التعليم واستدامته.

وفي هذا الإطار، أطلق المركز بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم العالي في فلسطين برنامجًا لتأهيل القيادات التعليمية، في خطوة تعكس التزام المملكة بدعم النهوض بالأنظمة التعليمية في العالم العربي وتعزيز قدراتها المستقبلية.

وأكد المدير العام لمركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميّز في التعليم الدكتور عبدالرحمن إبراهيم المديرس، خلال اجتماع عقد عن بُعد بمشاركة قيادات التعليم بوزارة التربية والتعليم العالي، أن الاجتماع يمثل خطوة تأسيسية تتجاوز الاحتفاء بإطلاق نموذج للجودة والتميّز، إذ يهدف إلى تلبية احتياجات نظم التعليم وتعزيز قدرتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وفي مقدمتها ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع، وتوسيع فرص التعلم مدى الحياة.

وأوضح المديرس أن النموذج العربي للجودة والتميز في التعليم يستهدف بشكل مباشر تعزيز جودة استشراف المستقبل، وجودة السياسات التعليمية، وجودة المناهج، وبناء قدرات المعلمين، وتطوير بيئات التعلم.