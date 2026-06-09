شارك رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد بن عبدالله الدوسري، في الاجتماع الرابع عشر للجنة الدائمة لشؤون العمل الإحصائي بدول مجلس التعاون، الذي عُقد افتراضيًا، وناقش مستجدات التحضيرات لمنتدى الأمم المتحدة العالمي السادس للبيانات 2026، الذي تستضيفه الرياض، إضافة إلى فعاليات «الطريق إلى الرياض»، وجهود تعزيز مشاركة الشركاء والجهات المعنية، وتطوير التعاون الدولي في مجالات البيانات والإحصاء.

وتناول الاجتماع الخطة الإستراتيجية للعمل الإحصائي الخليجي المشترك (2026–2030) الهادفة إلى تعزيز التكامل الإحصائي وتطوير المبادرات والمشاريع المشتركة. وأقرّ رؤساء الأجهزة الإحصائية الوثيقة الإستراتيجية تمهيدًا لرفعها إلى المجلس الوزاري لاعتمادها.

كما استعرض الاجتماع مشروع تطوير الإطار الخليجي للمعايير والمنهجيات الإحصائية، مع التأكيد على تبني المنهجيات الحديثة والتصانيف الدولية والاستفادة من السجلات الإدارية ومصادر البيانات المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، مع الالتزام بحماية سرية البيانات وفق السياسات الوطنية. وبحث الاجتماع سبل تعزيز التكامل الإحصائي في ظل المتغيّرات الاقتصادية، وشكّل فريق عمل لمراجعة الأولويات وتفعيل تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء لضمان استمرارية وتكامل العمل الإحصائي الخليجي.