أعلنت وزارة الدفاع، أن نتائج التحقيقات والمراجعات الفنية بشأن الصاروخ الباليستي الذي أُطلق من اليمن أظهرت أنه كان موجهاً نحو دولة إقليمية، إلا أنه أخفق في الوصول إلى هدفه وانحرف عن مساره نتيجة أسباب فنية مرتبطة بالصاروخ نفسه. وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، أن الخلل الفني أدى إلى ظهور مؤشرات غير دقيقة بشأن وجهة الاستهداف، قبل أن يسقط الصاروخ في منطقة خالية بالقرب من الحدود السعودية اليمنية.

صافرات الإنذار إجراء احترازي

وبيّن المالكي، أن صافرات الإنذار التي دوّت في محافظة الخرج فجر أمس، جاءت كإجراء احترازي عقب رصد إطلاق الصاروخ الباليستي من اليمن ومتابعة مساره، مؤكداً أن الجهات المختصة تعاملت مع الموقف وفق الإجراءات المتبعة للحفاظ على السلامة العامة. وأشار إلى أن الوزارة كانت قد أعلنت في وقت سابق اختفاء الصاروخ بالقرب من الحدود، قبل أن تكشف نتائج التحقيقات اللاحقة تفاصيل مساره وأسباب انحرافه.

متابعة المستجدات

وجدّد المتحدث باسم وزارة الدفاع نفيه لما يتم تداوله بشأن تعرّض قاعدة الأمير سلطان الجوية بمحافظة الخرج لأي استهداف، مؤكداً أن هذه الأنباء غير صحيحة ولا تستند إلى أي وقائع ميدانية.

وأكد المالكي، استمرار وزارة الدفاع في متابعة المستجدات واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمن المملكة وسلامة المواطنين والمقيمين.