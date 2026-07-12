ارتفع سعر الدولار في مصر- المتعارف عليه بالأخضر في أوساط المتعاملين- مجدداً خلال تعاملات، اليوم الأحد، لتواصل العملة الأمريكية تسجيل المكاسب التي تدفعها نحو مستوياتها التاريخية مرة أخرى.



وساهمت عودة التوترات الجيوسياسية في زيادة الضغط على الجنيه المصري وارتفاع سعر الدولار الأمريكي الذي اقترب من مستوى 50 جنيهاً مجدداً..



أعلى سعر



ووفق إحصاء أعدته «العربية Business»، فقد جاء أعلى سعر لصرف الدولار الأمريكي في بنوك أبوظبي الإسلامي وقناة السويس «وسايب» و«ميد بنك» عند مستوى 49.85 جنيه للشراء مقابل 49.95 جنيه للبيع.



فيما جاء أقل سعر لصرف الدولار الأمريكي لدى بنك الإمارات دبي الوطني عند مستوى 49.55 جنيه للشراء مقابل 49.65 جنيه للبيع.



وفي بنوك الأهلي المصري والتجاري الدولي والأسكندرية وبيت التمويل الكويتي وأبوظبي الأول والمصرف المتحد والمصرف العربي والعربي الأفريقي بلغ سعر الدولار 49.82 جنيه للشراء مقابل 49.92 جنيه للبيع.



أداء قوي



ولدى البنك المركزي المصري، سجل سعر صرف الدولار مستوى 49.63 جنيه للشراء مقابل 49.77 جنيه للبيع.



وكان الجنيه المصري قد اختتم عام 2025 بأداء قوي، إذ ارتفع بنسبة 6.7% أمام الدولار منذ بداية العام الماضي، بدعم من القفزة القياسية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستعادة السيولة في القطاع المصرفي.