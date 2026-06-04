أمير جازان يستقبل فريق تقييم الأداء عبر منصة «أبشر داخلية»

استقبل أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، وبحضور نائبه الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي في مكتبه، وكيل إمارة المنطقة وليد بن سلطان الصنعاوي، وفريق عمل تقييم الأداء عبر منصة «أبشر داخلية».

واستمع إلى شرح مفصل عن أعمال الفريق، وما تتضمنه المنصة من خدمات رقمية وإجراءات تطويرية تسهم في رفع كفاءة الأداء، وتحسين جودة الخدمات.



وأكد أمير المنطقة أهمية مواصلة تطوير الخدمات الإلكترونية، والتحديث والتطوير المستمر بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- في تحسين ورفع كفاءة العمل الحكومي.

وعبّر وكيل الإمارة عن شكره وتقديره لأمير المنطقة ونائبه على دعمهما واهتمامهما المستمر، في تعزيز جودة الخدمات المقدمة للموظفين.