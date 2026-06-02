زار ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، أمس (الاثنين)، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة. واطّلع الضيوف، الذين يمثلون 104 دول من مختلف أنحاء العالم، على الجهود التي يبذلها المجمع في خدمة القرآن الكريم وطباعته وترجمة معانيه ونشره وإيصاله إلى المسلمين في شتى بقاع العالم، إلى جانب التعرف على مراحل إعداد المصحف الشريف ومراجعته وتدقيقه وطباعته وتوزيعه؛ وفق أعلى معايير الجودة والإتقان.

واستمع الضيوف إلى شرحٍ عن أعمال المجمع وإنتاجه؛ بوصفه أكبر منشأة متخصصة في طباعة المصحف الشريف على مستوى العالم، كما شاهدوا عرضاً مرئياً تناول مسيرة المجمع ومنجزاته في خدمة كتاب الله تعالى.

وفي ختام الزيارة، قدّم مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف نسخاً من المصحف الشريف وترجمات معانيه بعدد من اللغات لضيوف البرنامج، الذين يواصلون زيارتهم للمدينة المنورة للصلاة في المسجد النبوي وزيارة المعالم التاريخية والحضارية، قبل مغادرتهم إلى بلدانهم.