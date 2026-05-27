دعت وزارة الصحة الحجاج إلى تجنّب مشاركة أدوات الحلاقة مع الآخرين عند التحلل؛ حفاظاً على سلامتهم والوقاية من العدوى التي قد تنتقل عبر الأدوات الشخصية.



وأكدت أهمية الالتزام بالإرشادات الوقائية خلال أداء المناسك، مشددة على ضرورة حمل المظلة، والإكثار من شرب المياه بانتظام، وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال أوقات الذروة.



وكثّفت الفرق الميدانية أعمالها لمعالجة الممارسات المخالفة والحد من الحلاقة العشوائية، عبر دعم المواقع النظامية بالمراقبين الصحيين والفرق الرقابية، بما يضمن تنظيم الخدمة ورفع كفاءة الأداء التشغيلي.