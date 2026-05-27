حقائب رقمية للتوعية بترشيد المياه للحجاج بـ11 لغة عالمية

بين زحام المشاعر المقدسة وتعدُّد اللغات واختلاف الثقافات، تتحرك رسالة رقمية بين ضيوف الرحمن «حافظ على الماء»، عبارة حملها المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه «مائي» خلال موسم حج 1447، عبر مبادرات توعوية صُممت لتصل إلى الحاج بلغته، وفي المكان الذي يحتاجها فيه.

تحدثت «عكاظ» مع مجموعة من الشبان السعوديين خلال تجولهم في مشعر منى، وسألتهم عن الحقائب الإلكترونية التي يحملونها على أكتافهم، فقالوا إنها رسالة مضيئة للحجاج، هدفها التوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه، واستشعار النعمة وعدم هدرها، والإجابة عن استفساراتهم حول الطرق الصحيحة للحد من هدر المياه والوسائل المستخدمة في ذلك.

ولم تتوقف جهود التوعية عند المشاعر المقدسة، بل امتدت إلى مقار إقامة الحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة، إذ شارك 200 متطوع في إيصال 250 حقيبة توعوية غطت أكثر من 17.5 ألف وحدة فندقية، ضمن مساعٍ لتعزيز ثقافة كفاءة استخدام المياه والحد من الهدر.

وخصصت هذه المبادرة أكثر من 3,000 لوحة إرشادية تحمل رسائل توعوية بـ11 لغة عالمية، لترافق الحجاج في تفاصيل يومهم، وتدعو إلى ترشيد الاستهلاك، بلغة يفهمها الجميع.

وتأتي مبادرة «مائي» ضمن حملة «بالماء نحيا وبحفظه نؤجر»، لترسيخ السلوكيات الإيجابية تجاه المياه، عبر أدوات توعوية تراعي تنوع الثقافات واللغات، في موسم يجتمع فيه ملايين البشر تحت هدف واحد، وترافقهم فيه رسالة أخرى أنّ حفظ الماء مسؤولية مشتركة.