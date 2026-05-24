أكد وزير الشؤون الإسلامية الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى نجم لـ«عكاظ» أن الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن يعجز اللسان عن وصفها والحديث عنها. واصفاً الخدمات بعبارة «وافيات وكافيات» موجهاً رسالته للحجاج الفلسطينيين للالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة في السعودية وعدم مخالفة التعليمات سواء من الحجاج القادمين عبر منافذ المملكة أو المقيمين في مدن ومناطق السعودية. وأضاف نجم، في حديثه لـ«عكاظ»، أن التنسيق بين بعثات الحج في المملكة ودولة فلسطين عالٍ ويتمتع بالتعاون والتفاهم ويعود الفضل لله تعالى ثم للمملكة العربية السعودية التي تدعم دائماً كل ما يخدم الشعب الفلسطيني. مؤكداً اكتمال الاستعدادات كافة لوصول ضيوف الرحمن من فلسطين البالغ عددهم 6,600 حاج، وهذا الاكتمال تم بدعم ومتابعة من السفارة الفلسطينية، التي تقوم بدور رائد ومهم في خدمة الحجاج وإسنادهم ومتابعتهم منذ وصولهم وخلال تحركاتهم في المشاعر حتى عودتهم.

وعن الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من الجانب السعودي أكد الوزير الفلسطيني أن الخدمات يعجز اللسان عن وصفها، وهذا لا يستغرب على المملكة حكومةً وشعباً، التي لم تقصر في يوم من الأيام في خدمة ضيوف الرحمن في موسم الحج والعمرة.

ووجه نجم رسالته للحجاج الفلسطينيين بأن يلتزموا بالتعليمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة في بلدهم الثاني وعدم مخالفة التعليمات. ودعا الوزير الفلسطيني جميع الحجاج إلى التقيد بالتعليمات واصطحاب كافة المتطلبات مثل الهوية والمستندات الرسمية.

يشار إلى أن الفوج الأول من حجاج فلسطين وصل إلى مكة المكرمة، وبلغ عددهم 1,200 حاج.