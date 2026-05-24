أكد المتحدث باسم الإدارة العامة للمرور العقيد منصور الشكرة، أن قوات أمن الحج لشؤون المرور نفذت انتشاراً كاملاً للقوات على كافة الطرق والمحاور وشبكة الأنفاق في مكة والمنطقة المركزية والمشاعر؛ لضمان أمن وسلامة الحجاج. كما تعمل الإدارة بالتكامل مع مختلف قيادات قوات أمن الحج والجهات الحكومية والخدمية؛ بهدف التيسير على الحجاج منذ قدومهم حتى مغادرتهم.

وأعلن الشكرة بدء تطبيق منع دخول المركبات والدراجات النارية غير المصرح لها إلى المشاعر المقدسة في اليوم الخامس من ذي الحجة ابتداءً من الساعة الـ12:00 صباحاً، حتى نهاية يوم الـ13 من ذي الحجة لعام 1447.

وأضاف أن التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي أصبحت عاملاً مساعداً لرجال الأمن في تنفيذ الخطط المرورية، وتسهم في نقل صورة دقيقة ومباشرة للقادة الميدانيين عن الحالة المرورية في الميدان، بما يدعم سرعة اتخاذ القرار ويعزز الانسيابية والحركة الآمنة للحجاج.

يشار إلى أنه تم تسجيل عبور أكثر من 80 ألف مركبة عبر الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة خلال يوم واحد، وتصدّر طريق الأمير محمد بن سلمان الطرق في عدد المركبات العابرة بأكثر من 26.3 ألف مركبة، يليه طريق الطائف-مكة المكرمة عبر السيل الكبير بأكثر من 14.8 ألف مركبة، ثم طريق الليث بأكثر من 12.5 ألف مركبة.

وشهد طريق الهجرة عبور أكثر من 10.3 ألف مركبة، فيما بلغ عدد المركبات العابرة عبر طريق مكة المكرمة-الطائف عبر عقبة الهدا أكثر من 7.9 ألف مركبة، وطريق مكة المكرمة-جدة عبر بحرة أكثر من 6.9 ألف مركبة، وطريق مكة المكرمة-جدة المباشر الذي شهد عبور 4.3 ألف مركبة.