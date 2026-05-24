اختتمت مبادرة «طريق مكة» أعمالها في 10 دول عبر 17 منفذاً؛ شملت: المملكة المغربية، جمهورية إندونيسيا، ماليزيا، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية بنغلاديش الشعبية، الجمهورية التركية، جمهورية كوت ديفوار، جمهورية المالديف، وللمرة الأولى جمهورية السنغال وبروناي دار السلام.

جاء ذلك بعد وصول جميع المستفيدين من المبادرة إلى المملكة لأداء الحج، وشهدت المبادرة، خدمة 388,694 حاجاً، فيما بلغ عدد الرحلات القادمة عبر صالات المبادرة إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة 1,227 رحلة.

وقدمت مبادرة طريق مكة خدماتها عبر 38 محطة خدمة، و60 حقيبة متنقلة، و120 جهاز كاونتر متنقلاً مدعّماً بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ما مكّن من إنهاء إجراءات دخول الحاج الواحد خلال 40 ثانية فقط.

وتهدف المبادرة إلى تيسير إجراءات سفر ضيوف الرحمن من بلدانهم، بدءاً من إصدار التأشيرة إلكترونياً وأخذ الخصائص الحيوية، مروراً بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من الاشتراطات الصحية، وصولاً إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة. وعند وصول الحجاج، ينتقلون مباشرة إلى الحافلات المخصصة لنقلهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بينما تتولى الجهات المختصة إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.