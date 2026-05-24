جددت وزارة الداخلية التأكيد على أن كل من يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة. وأسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة للفترة من 27/ 11/ 1447هـ الموافق 14/ 05/ 2026م إلى 03/ 12/ 1447هـ الموافق 20/ 05/ 2026م، عن ضبط 8943 مخالفاً؛ منهم 4638 مخالفاً لنظام الإقامة، و2810 مخالفين لنظام أمن الحدود، و1495 مخالفاً لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1158 شخصاً؛ 38% منهم يمنيو الجنسية، و61% إثيوبيو الجنسية، وجنسيات أخرى 01%، كما تم ضبط 54 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية. كما تم ضبط ثمانية متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. فيما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 23679 وافداً مخالفاً؛ منهم 22629 رجلاً، و1050 امرأة.

وأحيل 16402 مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 1619 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 9832 مخالفاً.