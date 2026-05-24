شهد محيط البيت الأبيض مساء السبت حالة استنفار أمني واسعة، عقب سماع دوي طلقات نارية قرب الحديقة الشمالية، ما دفع جهاز الخدمة السرية إلى إخلاء المنطقة بشكل عاجل.

الـ«FBI» في الموقع

وأكد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل، عبر منصة «إكس»، أن عناصر الـ«FBI» انتشرت في الموقع لدعم جهاز الخدمة السرية في التعامل مع الحادثة، مشيراً إلى أن السلطات ستعلن مزيداً من التفاصيل فور التحقق من المعلومات ميدانياً.

إجلاء الصحفيين

وذكرت شبكة «ABC» الأمريكية أن الصحفيين الموجودين في محيط البيت الأبيض تلقوا أوامر بالركض سريعاً نحو غرفة الإحاطات الصحفية داخل المبنى، في إجراء احترازي تزامن مع عمليات الإخلاء الأمني.

التحقق من البلاغات

من جهته، أوضح جهاز الخدمة السرية أنه تلقى تقارير عن إطلاق نار قرب شارع 17 وجادة بنسلفانيا الشمالية الغربية، على بعد شارع واحد فقط من البيت الأبيض، مؤكداً أن الفرق الأمنية تعمل ميدانياً للتحقق من ملابسات الحادثة وتأكيد المعلومات الواردة.