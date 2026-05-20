تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية دولة الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، حيث جرى خلاله بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، إضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التنسيق والتشاور المشترك حيال التطورات الإقليمية.