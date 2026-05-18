عقدت الهيئة العامة لمجلس الشورى اجتماعها الـ17 من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل فهم السُّلمي، وبحضور الأمين العام للمجلس محمد داخل المطيري ورؤساء اللجان المتخصصة؛ وذلك لبحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.

ووافقت الهيئة على إحالة 32 موضوعاً إلى جدول أعمال جلسات المجلس القادمة، شملت عدداً من التقارير السنوية لجهات حكومية؛ من بينها: هيئة تقويم التعليم والتدريب، وهيئة السوق المالية، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والمركز الوطني للتخصيص، وهيئة الإذاعة والتلفزيون، وهيئة التأمين، إضافة إلى مشروعات أنظمة تمهيداً لعرضها تحت قبة المجلس.

كما وافقت الهيئة على إحالة عددٍ من مشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع دول شقيقة وصديقة في مجالات متعددة، لاستكمال الإجراءات النظامية بشأنها.