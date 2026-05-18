دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ضيوف الرحمن إلى الالتزام بالممارسات البيئية الإيجابية خلال أداء مناسك الحج، بما يسهم في الحفاظ على نظافة الأراضي المقدسة وحماية النظم البيئية ودعم الأمنين الغذائي والمائي، وضمان استدامة الموارد الطبيعية.

وشددت الوزارة على أهمية تبني ممارسات إيجابية، مثل التخلص من النفايات في الأماكن المخصصة، والمحافظة على الغطاء النباتي، وتجنّب إيذاء الحيوانات والطيور أو الاقتراب منها.

وأشارت إلى عدد من السلوكيات الداعمة للاستدامة، ومنها استخدام الإحرام المستدام، والالتزام بالتحلل في المواقع المخصصة للحد من التلوث، وترشيد استهلاك المياه أثناء الوضوء، وإغلاق الصنابير بإحكام، وتجنّب الإسراف في مياه الشرب، إضافة إلى استخدام عبوات مياه صديقة للبيئة وقابلة لإعادة التدوير، والحد من الهدر الغذائي عبر أخذ الكميات المناسبة من الطعام.

وأكدت الوزارة، أن هذه الممارسات تعكس وعي ضيوف الرحمن، وتسهم في حماية الموارد الطبيعية واستدامتها للأجيال القادمة، بما يعزز جودة البيئة ويرسخ مفهوم المسؤولية المشتركة في الحفاظ على قدسية المشاعر.