أكدت وزارة الحج، أن طلبات إلغاء حجوزات مقاعد حجاج الداخل في الشركات والمؤسسات العاملة خلال موسم هذا العام 1447هـ، تتم وفق سياسة الإلغاء المعتمدة.

وبينت، أنه تُطبق الحسومات المقررة بعد إصدار التصريح بحسب تاريخ طلب الإلغاء، ولا تُسترد المبالغ المدفوعة عند الإلغاء ابتداءً من 1/ 12/ 1447هـ، حتى إغلاق المنصة أو اكتمال حجز كافة المقاعد المخصصة لحجاج الداخل من المواطنين والمقيمين.

يشار إلى أن الوزارة أعلنت، أنه يمكن الإلغاء قبل إصدار التصريح وحتى 30/ 10/ 1447هـ دون حسم أي مبلغ، بينما تُطبق الحسومات المقررة بعد إصدار التصريح بحسب تاريخ طلب الإلغاء.

على صعيد آخر، حددت الوزارة يوم الـ14 من ذي الحجة للعام الحالي موعداً لبدء إصدار تأشيرات العمرة ودخول المملكة لموسم العمرة الجديد 1448هـ.

وتضمن التقويم الجديد، الذي أصدرته الوزارة يوم الـ15 من ذي الحجة، موعداً لدخول مكة المكرمة وإصدار تصاريح العمرة عبر التطبيق الإلكتروني والأول من شوال لعام 1448هـ، آخر موعد لإصدار تأشيرات العمرة والـ15 من الشهر نفسه آخر موعد لدخول المعتمرين إلى السعودية، والـ30 من شوال آخر موعد لمغادرة المعتمرين كافة.