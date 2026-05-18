مع ارتفاع درجات الحرارة ودخول فصل الصيف، تتزايد مشكلات العين المرتبطة بالجفاف والغبار والتعرض المباشر للمكيفات وأشعة الشمس، خصوصًا لدى مستخدمي العدسات اللاصقة وكبار السن وممن يقضون ساعات طويلة أمام الشاشات. ويبرز في هذا الموسم دور الوعي الصحي في الوقاية من التهيج والالتهابات التي قد تؤثر في سلامة النظر.

وأوضح استشاري طب العيون البروفيسور طارق العسبلي لـ«عكاظ»، أن فصل الصيف يحمل تأثيرات مباشرة على صحة العين، تبدأ من الجفاف والاحمرار وصولًا إلى الحساسية وتشوش الرؤية المؤقت، محذرًا من السباحة أثناء ارتداء العدسات اللاصقة لما قد تسببه من التهابات خطيرة في القرنية.

وبيّن العسبلي، أن جفاف العين يُعد من أكثر المشكلات شيوعًا خلال الصيف، وتزداد حدته لدى مستخدمي العدسات وكبار السن ومن يطيلون استخدام الأجهزة الإلكترونية، مشيرًا إلى أن الأعراض تشمل الحرقة والاحمرار والشعور بوجود جسم غريب وتشوش الرؤية المؤقت، وأضاف، أن التعرض المباشر للمكيفات والأجواء الحارة يزيد من تبخر الدموع، فيما تسهم الأتربة والغبار في تهيج العين ورفع احتمالية الحساسية.

وأكد، أهمية شرب الماء بانتظام للحفاظ على ترطيب الجسم والعين، واستخدام القطرات المرطبة عند الحاجة، خاصة لمن يعانون من أعراض متكررة، كما دعا إلى الحد من استخدام العدسات اللاصقة خلال الصيف، وإزالتها قبل السباحة، مع استخدام نظارات السباحة المناسبة لتجنب العدوى الميكروبية.

ونصح العسبلي، بتجنب دعك العين، خصوصًا عند وجود حساسية أو جفاف، لما قد يسببه من زيادة التهيج والالتهابات، إضافة إلى تأثيرات سلبية محتملة على القرنية. كما شدد على أهمية ارتداء نظارات شمسية عالية الجودة من منافذ موثوقة. مبينًا، أن النظارات الرديئة تمنح شعورًا زائفًا بالحماية.