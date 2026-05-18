أشادت السائحة الأمريكية إيدي رودريقز، خلال مشاركتها في ملتقى الطائف للوجهات السياحية بما تتميز به الطائف من مناخ جميل وطبيعة خلابة وورد طائفي وضيافة أصيلة وتجارب إنسانية ثرية، مؤكدة أن المحافظة تمتلك مقومات تجعلها وجهة للإقامة الممتدة وجاذبة للسائح عالي الإنفاق، مع ضرورة الحفاظ على هويتها وأصالتها. واقترحت رودريقز الاستفادة من شهرة الورد الطائفي لبناء روابط ثقافية وإعلامية دولية.

وشهد الملتقى جلستين حواريتين بمشاركة 8 متحدثين تناولوا مستقبل الطائف السياحي، والفرص الاستثمارية، ودور السياحة في الاقتصاد، والتكامل بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى الابتكار والاستدامة وتجربة العميل ودور الإعلام. كما صاحب الملتقى معرض لجهات وشركات سياحية وإعلامية، واختتم بكلمة لأمين عام الغرفة، الذي أكد استمرار دعم الفعاليات النوعية لتعزيز حضور الطائف السياحي.