تجسد مشاركة السعودية في المنتدى الحضري العالمي الثالث عشر (WUF13) تحت عنوان «الإسكان العالمي.. مدن ومجتمعات آمنة ومرنة»، الذي يُقام خلال الفترة من 17 إلى 22 مايو 2026، في مدينة باكو بجمهورية أذربيجان، حضورها الدولي الفاعل، ودورها في دعم الجهود العالمية لبناء مدن أكثر استدامة وازدهاراً وجودة حياة.

وسيستعرض وفد السعودية، المشارك في المنتدى برئاسة وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، أبرز المبادرات الوطنية والتجارب الرائدة في مجالات الإسكان، والتخطيط الحضري، وتطوير المشهد الحضري، والأنسنة، والاستثمار البلدي، والتحول الرقمي في الخدمات البلدية، إلى جانب المشاريع التي أسهمت في رفع كفاءة المدن وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للسكان.

وتأتي هذه المشاركة تأكيداً لما حققته المملكة من تحولات تنموية في تطوير المدن، والارتقاء بجودة الحياة ضمن مستهدفات رؤية 2030.