أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أذربيجان عصام الجطيلي، عمق العلاقات التي تربط المملكة العربية السعودية وجمهورية أذربيجان، إذ يشهد البلدان تعاوناً ملحوظاً في العديد من المجالات.

وأوضح، في تصريح، أن مشاركة المملكة في المنتدى الحضري العالمي الثالث عشر (WUF13) تحت عنوان «الإسكان العالمي.. مدن ومجتمعات آمنة ومرنة» في مدينة باكو بوفد رفيع المستوى يجسد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، ويؤكد حضورها في المحافل الإقليمية والدولية. وعد السفير الجطيلي، المنتدى فرصة لاستعراض التحولات التنموية وإبراز ما توصلت إليه المملكة من تقدم مبهر في تطوير المدن وتخطيطها والارتقاء بجودة الحياة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، وذلك بمتابعة حثيثة من القيادة. ولفت السفير الجطيلي، إلى أن المنتدى يمثل أحد أهم الأحداث العالمية التي تُعنى بقضايا التنمية الحضرية المستدامة وتعالج قضايا الإسكان، كونه يجمع الحكومات والمنظمات الدولية والخبراء وصناع القرار تحت سقف واحد، لمناقشة التحديات وتبادل الخبرات والتجارب العالمية في تطوير المدن.