كشف وزير البلديات والإسكان رئيس وفد المملكة المشارك في المنتدى الحضري العالمي الـ13 ماجد الحقيل، أن المملكة ستستعرض خلال مشاركتها في المنتدى تجربتها الريادية في التنمية الحضرية المستدامة، وما حققته من تحولات نوعية في قطاعات الإسكان والتخطيط الحضري وتطوير المشهد الحضري والأنسنة، إلى جانب المبادرات المرتبطة بالاستدامة، ورفع كفاءة الخدمات، وتحسين البيئة العمرانية في المدن السعودية. وأوضح في تصريح، أن وفد المملكة المشارك سيستعرض خلال أعمال المنتدى عدداً من المبادرات والمشروعات الوطنية المرتبطة بالإسكان وتطوير المدن والابتكار الحضري والمدن الذكية، إلى جانب الحلول والممكنات التي أسهمت في رفع كفاءة المدن، وتحسين المشهد الحضري، وتعزيز الاستدامة، وجودة الحياة.

وأكد الحقيل، أن المشاركة في المنتدى الذي تستضيفه مدينة باكو بجمهورية أذربيجان تأتي امتداداً لما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام بتطوير المدن وتعزيز جودة الحياة وتمكين الإنسان، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030. وقال: «تمضي المملكة وفق رؤية تنموية متكاملة تضع الإنسان في قلب التنمية، وتعزز التكامل بين التخطيط الحضري والاستدامة والابتكار، بما يسهم في بناء مدن أكثر حيوية ومرونة وجودة حياة، ويواكب المتغيرات والتحديات المستقبلية». وبيّن، أن المنتدى، الذي يُعقد تحت شعار «الإسكان العالمي: مدن ومجتمعات آمنة ومرنة»، يمثل منصة دولية مهمة لتبادل الخبرات وبناء الشراكات واستعراض التجارب الناجحة في مجالات التنمية الحضرية والإسكان والاستدامة، مؤكداً حرص المملكة على تعزيز التعاون مع مختلف الدول والمنظمات الدولية المعنية بمستقبل المدن. ونوه إلى أن المملكة مستمرة في تطوير منظومتها الحضرية والإسكانية وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030، بما يعزز تنافسية المدن السعودية ويرسخ مكانتها ضمن أفضل المدن العالمية جودةً للحياة واستدامةً للتنمية.