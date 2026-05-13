الضوابط، التي تضعها وتؤسسها الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في السعودية؛ للحفاظ على أخلاقيات المهنة وصون المجتمع من المحتويات المخالفة، نجحت في الحدِّ من المخالفات، التي تطفح بها بعض المنصات الإعلامية الرقمية، التي يديرها بعض الهواة أو المحترفين، الذين تدفعهم الرغبة في الشهرة والصيت والانتشار إلى تجاوز المعايير المهنية والقيم المجتمعية والأخلاقية في النشر. تنطلق الهيئة في مهماتها لتنفيذ ضوابطها ومعاقبة مخالفيها من أجل حماية المجتمع والذوق والآداب العامة. وجاءت في الاتجاه ذاته الإجراءات، التي اتخذتها أخيراً ضد 49 شخصاً تورّطوا في مخالفات عدة عبر حساباتهم على منصات التواصل، وخصّصت الهيئة في هذا الشأن قنوات خاصة للإبلاغ عن أصحاب المحتويات المخالفة والنشر المضلل، وإحالتهم إلى الجهات المختصة، مع نشر الوعي حول التشريعات الإعلامية والقواعد القانونية المنظمة لوسائل الإعلام المختلفة؛ منعاً للاختراق والتجاوز. وأثمرت هذه القواعد عن ضبط الأداء، وملاحقة المتطفلين على المهنة والباحثين عن الانتشار بلا قدرات أو مواهب.