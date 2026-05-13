أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، بدء تطبيق اللوائح الرقابية والجزاءات الخاصة بـ «الدليل التنظيمي لمظلات مواقف السيارات»، على أن يبدأ تنفيذ الغرامات والإجراءات الرقابية في 24 يونيو 2026. ويهدف الدليل إلى تنظيم المظلات داخل المحافظة بما يعزز جودة المشهد الحضري ويحافظ على الهوية البصرية والتراثية.

يشمل الدليل جميع المظلات القائمة والجديدة في مختلف أنواع المباني، مع استثناء المرائب المغلقة. وحدد ضوابط تصميمية تشمل: منع تركيب المظلات خارج حدود الملكية، بروز لا يتجاوز 3.8م، وارتفاع بين 2.5–3.0م، ومسافة أعمدة عن الرصيف بين 0.2–0.5م، بما يضمن انسيابية الحركة وسلامة المشاة والمركبات.

واستخدام مواد خفيفة ومستدامة مثل نسيج الشد، وحظر المواد سريعة الاشتعال. ومنع الألوان الصارخة والأبيض والأسود والرمادي والأزرق.

وتوفير تظليل لا يقل عن 40% من المواقف، سواء بالمظلات أو بزراعة الأشجار المحلية بمعدل شجرة كل 6 أمتار، وتطبيق معايير التصميم الشامل لخدمة ذوي الإعاقة وكبار السن.

والحصول على تصريح مسبق قبل التنفيذ، وتبلغ غرامة المخالفة 1,500 ريال، مع مهلة تصحيحية مدتها 7 أيام. وتعد هذه الخطوة جزءاً من جهود العُلا لتعزيز جودة الحياة والحفاظ على تميزها العمراني.