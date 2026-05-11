يستضيف المؤتمر الصحفي الحكومي، يوم الأربعاء 26 ذي القعدة 1447هـ الموافق 13 مايو 2026م، 5 وزراء للحديث عن أبرز الاستعدادات والخطط التشغيلية لموسم حج 1447هـ، في خطوة تعكس تكامل الجهود الحكومية لخدمة ضيوف الرحمن.

ويشارك في المؤتمر وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ووزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، ووزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ووزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، ووزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري.

ويتناول المؤتمر الجاهزية التشغيلية في قطاعات الحج المختلفة، واستعراض الخطط المرتبطة بالنقل والصحة والخدمات البلدية والإعلامية، إلى جانب الإجابة عن تساؤلات الإعلاميين والصحفيين حول الموسم.

ويبث المؤتمر مباشرة عبر القنوات التلفزيونية السعودية، ومنصة شاهد، ومنصات التواصل الاجتماعي التابعة لوزارة الإعلام.