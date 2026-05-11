أنهى المنتخب السعودي للعلوم والهندسة استعداداته للمشاركة في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة «آيسف 2026»، الذي تستضيفه مدينة فينيكس بولاية أريزونا خلال الفترة من 9 إلى 15 مايو.

ويضم المنتخب 42 طالباً وطالبة، يشارك منهم 23 حضورياً و17 عن بُعد، إضافة إلى طالبين ملاحظين. وأجرى الطلبة تدريباتهم التأهيلية الأخيرة، واستكملوا تجهيز مشاريعهم البحثية داخل قاعات المعرض استعداداً لعرضها أمام لجان التحكيم الدولية. ويشارك الطلبة بمشاريع نوعية اختيرت من بين الفائزين في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي «إبداع 2026»، في مجالات علمية واعدة. وتأتي مشاركة المملكة، ممثلة في «موهبة» ووزارة التعليم، امتداداً لحضورها السنوي في المعرض منذ 2007، إذ حققت خلال مشاركاتها السابقة 185 جائزة؛ بينها 124 جائزة كبرى.