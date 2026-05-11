اختتمت هيئة الموسيقى، برعاية وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، حفل «روائع الأوركسترا السعودية» في العاصمة الإيطالية روما، بمشاركة الفنان العالمي أندريا بوتشيلي، وذلك في ساحة فينوس بحديقة الكولوسيوم الأثرية. وشارك في الحفل 32 موسيقياً من الأوركسترا والكورال الوطني السعودي إلى جانب 30 موسيقياً من أوركسترا «فونتان دي روما»، بقيادة المايسترو مارشيلو روتا، في عرض جمع أعمالاً سعودية وإيطالية وعالمية. وشهد الحفل تقديم عروض من الفنون الأدائية السعودية بمشاركة 55 مؤدياً، إضافة إلى مقطوعة «الحِجر وروما» التي أبرزت الروابط الثقافية بين البلدين. وأكدت هيئة الموسيقى وهيئة المسرح والفنون الأدائية أن الحفل يعكس عمق الحوار الثقافي ويعزز حضور المملكة عالمياً، ضمن جهود دعم منظومة موسيقية وفنية مستدامة.