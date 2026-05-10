برعاية نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، ونيابةً عنه، كرّم محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، اليوم، 2879 حافظاً وحافظةً لكتاب الله، في الحفل السنوي لجمعية «خيركم» لتعليم القرآن وتحفيظه بمنطقة مكة، بحضور عدد من وجهاء محافظة جدة.

وفور وصول محافظ جدة عُزف السلام الملكي، ثم تُليت آيات من القرآن الكريم.

وألقى رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس عبدالعزيز حنفي كلمة أعرب فيها عن شكره لنائب أمير المنطقة على رعايته الحفل، ولمحافظ جدة على حضوره وتشريفه، مستعرضاً مسيرة «خيركم» التي تجاوزت خمسة عقود.

وأبرز إنجازات الجمعية المتمثلة في وصول عدد طلابها وطالباتها إلى 67 ألفاً، ومستفيديها إلى مليونين وسبعمائة ألف مستفيد ومستفيدة في 139 دولة حول العالم، وحصد طلابها وطالباتها سنوياً المراكز الأولى في جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات على مستوى المملكة، والدور الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة من عناية بالقرآن الكريم طباعةً وتعليماً ودستوراً لهذه البلاد المباركة.

بعد ذلك، شاهد محافظ جدة والحضور عرضاً مرئياً يحكي مسيرة الجمعية ومنجزاتها خلال عام.

وفي ختام الحفل، كرّم محافظ جدة الطلاب الأوائل على مستوى المحافظة، والجهات الراعية والداعمة.

يُذكر أنه أقيم صباح اليوم حفل تكريمي لحافظات القرآن بالشطر النسائي، بحضور الأميرة منال بنت مساعد بن سعود بن عبدالعزيز، وأُعلنت فيه أسماء الـ 13 الأُوَل من الحافظات.