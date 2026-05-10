اختتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبر الملحقية الدينية بسفارة المملكة في تنزانيا، الدورة العلمية الثانية لتأهيل الأئمة والدعاة في مدينة دار السلام، ضمن جهودها لتعزيز منهج الوسطية والاعتدال ورفع كفاءة الكوادر الدعوية.

وشارك في الدورة 70 إماماً وداعية، وقدّم برنامجها العلمي الدكتور أحمد إبراهيم اليحيى، متناولاً موضوعات شرعية تسهم في تطوير مهارات المشاركين وتعزيز دورهم في نشر الوعي والقيم الإسلامية السمحة.

وحضر الحفل الختامي نائب مفتي تنزانيا الشيخ حسن بن سعيد شيزنغا، والملحق الديني الشيخ متعب بن سليمان الزماي، وعدد من المهتمين بالشأن الدعوي. وأكد الزماي، دعم القيادة الرشيدة لكل ما يخدم الإسلام والمسلمين، مشيراً إلى أهمية هذه الدورات في ترسيخ التأصيل العلمي ونشر قيم التسامح والتعايش.