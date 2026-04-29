إغلاق تسجيل الطلاب المستجدين غداً

عبدالله الدهاس (مكة المكرمة) aldhass@

تغلق المدارس الابتدائية ومدارس الطفولة المبكرة ورياض الأطفال، في مختلف مناطق ومحافظات السعودية، بنهاية دوام يوم غد (الخميس)، استقبال طلبات تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين للعام الدراسي القادم.

وكانت الوزارة التعليم قد أوضحت أن الفئات العمرية المستحقة للتسجيل تشمل الأطفال الذين أتمّوا 6 سنوات أو أكثر قبل 24 أغسطس 2020م، ضمن الفئة الأولى للقبول النظامي، فيما تضم الفئة الثانية الأطفال الأقل من 6 سنوات بفارق لا يتجاوز 90 يوماً، أي من مواليد 25 أغسطس 2020 وحتى 22 نوفمبر 2020م، بشرط إكمال عام دراسي كامل في مرحلة رياض الأطفال. وبيّنت الوزارة، أن التسجيل في المستوى الأول لرياض الأطفال (KG1) متاح للأطفال من مواليد 24 أغسطس 2023 وحتى 25 أغسطس 2022م، بينما يشمل المستوى الثاني (KG2) الأطفال المولودين بين 24 أغسطس 2022 و25 أغسطس 2021م، أما المستوى الثالث (KG3) فيستهدف الأطفال من مواليد 24 أغسطس 2021 وحتى 25 أغسطس 2020م، بما يضمن توافق الأعمار مع متطلبات كل مرحلة.

وشدّدت الوزارة على أن اجتياز فحص اللياقة الطبية يُعد شرطاً أساسياً لاستكمال إجراءات القبول النهائي، وذلك بهدف تقييم الحالة الصحية العامة للطلاب والطالبات والتأكد من استكمال التطعيمات الأساسية المعتمدة، ويستهدف الفحص الطلبة المستجدين في الصف الأول الابتدائي، ويتضمن التحقق من التطعيمات وفق الجدول الوطني، إضافة إلى الفحص السريري وقياس الوزن والطول ومؤشر كتلة الجسم، وفحص حدة النظر والأسنان والسمع.