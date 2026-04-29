نظّم فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة جازان، ورشة عمل نوعية بعنوان «الإعلام والحقوق القانونية». أقيمت الفعالية بالتعاون مع بيت الثقافة بجازان، وسط حضور لافت من النخب الإعلامية والمثقفين بالمنطقة. واستضافت الورشة المحامي والمستشار القانوني منصور بن علي الشماخي، الذي استعرض بعمق العلاقة الجدلية والتكاملية بين السلطة الرابعة والتشريعات القانونية في المملكة. وشهدت الورشة حضور مدير فرع هيئة الصحفيين بجازان، الدكتور علي بن إبراهيم خواجي، إلى جانب كوكبة من الإعلاميين والمهتمين بالأنظمة العدلية والإعلامية. وسعت الورشة إلى تحقيق حزمة من الأهداف الإستراتيجية التي تصب في مصلحة العمل الصحفي، وتسليط الضوء على العلاقة الوثيقة بين الممارسة الإعلامية اليومية والمنظومة التشريعية وتوعية الإعلاميين والنشطاء بحدود حرية التعبير وفق الأنظمة، والواجبات المهنية الملقاة على عاتقهم وتوضيح المسؤولية القانونية في قضايا النشر الإلكتروني وحقوق الملكية الفكرية. كما هدفت لتعريف الصحفي بالحقوق التي كفلها له النظام لضمان أداء رسالته دون عوائق. وتخللت الورشة مداخلات ثرية من الحضور، ركزت في مجملها على التحديات التي تواجه الإعلامي في ظل التطور المتسارع لوسائل التواصل الاجتماعي، وكيفية التفريق بين النقد البنّاء والتجاوزات القانونية التي قد تقع تحت طائلة نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.