شدّدت الجهات المعنية في السعودية على ضوابط الاستطاعة الصحية التي تمكّن الحجاج من أداء نسكهم بيسر وأمان وسهولة دون تعقيدات صحية تمس سلامتهم. وكشفت وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة قائمة بالأمراض التي قد تمنع من الحصول على تصريح الحج لعدم الاستطاعة البدنية، منها: الفشل الكلوي المتقدم الذي يتطلب غسلاً كلوياً، فشل القلب المتقدم أو تليف الكبد، الأمراض النفسية الشديدة أو حالات الخرف والشيخوخة المتقدّمة، الحمل في الأشهر الثلاثة الأخيرة، وألزمت الصحة الراغبين في أداء الحج لهذا العام بالتحصين ضد الحمى الشوكية، على أن يتم تعاطي جرعة واحدة من اللقاح الرباعي قبل بدء أداء النسك بمدة لا تقل عن 10 أيام.

ومن التحصينات الموصى بها، وهي إلزامية للفئات الأكثر عرضة للخطر، لقاح كوفيد-19، ويوصى بأن يكون الحاج قد حصل على جرعة من اللقاح المحدّث بعد الأول من يناير 2025، مع تشديد التحصين لكبار السن (65 سنة وما فوق والحوامل)، وكذا المصابين بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب، الجهاز التنفسي، الفشل الكلوي، والسكري، ومن التحصينات المطلوبة شرطاً لأداء حج هذا العام لقاح الإنفلونزا الموسمية، ويوصى بالحصول على لقاحها المحدّث خصوصاً إذا كان آخر تاريخ للتطعيم قبل الأول من سبتمبر 2025م.