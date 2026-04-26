أعلن صندوق التنمية العقارية إيداع 1.1 مليار ريال في حسابات مستفيدي برنامج الدعم السكني من وزارة البلديات والإسكان والصندوق العقاري، عن شهر أبريل 2026.



وأوضح أن إجمالي دعم شهر أبريل خُصص لدعم أرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة؛ لتمكين المستفيدين وتحسين قدرتهم على تملّك السكن، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن إجمالي ما أُودع في حسابات مستفيدي برنامج الدعم السكني من يناير لهذا العام 2026 م حتى شهر أبريل الحالي بلغ نحو 4.326 مليار ريال.



وأكد الصندوق العقاري استمراره في تطوير حلول تمويلية مبتكرة بالتعاون مع الجهات التمويلية والمطورين العقاريين؛ بما يسهم في تسهيل رحلة التملّك وتوسيع نطاق الخيارات التمويلية والسكنية الملائمة لحاجات المستفيدين.



يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يقدّم خدمات برامج الدعم السكني من خلال البوابة الإلكترونية، إضافة إلى خدمة «المستشار العقاري»؛ لتمكين المستفيدين من تصميم دعمهم السكني والحصول على أفضل التوصيات التمويلية والسكنية.