تقود وزارة الصحة حملة رقابية واسعة على محلات بيع مستحضرات العناية المخفّضة؛ لضبط تداول الأدوية في محلات العناية المخفّضة وفي المنشآت غير المرخصة.

وتستهدف الحملة الرقابة الرقمية للحد من الترويج والبيع الدوائي غير النظامي،

وضمان تداول الأدوية عبر القنوات النظامية، إلى جانب رفع مستوى الالتزام بالأنظمة واللوائح التنظيمية، وحماية المواطن والمقيم من مخاطر الأدوية مجهولة المصدر، ورفع مستوى الرقابة والتكامل بين الجهات.

كما تهدف الجولات الرقابية، التي تنظمها الوزارة بالتنسيق مع هيئة الغذاء والدواء، لضبط المتاجر الإلكترونية المخالفة، وكل التجاوزات لأحكام نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية.

ودعت «الصحة» المستفيدين إلى شراء الأدوية والمستحضرات الطبية من مصادر آمنة وموثوقة.

وتحظر لائحة المستحضرات الطبية والعشبية حيازة أي مستحضرات دون مستندات تحدد مصدرها على أن تكون عمليات البيع مرتبطة بنظام التتبع في هيئة الغذاء والدواء، ويلتزم المصنع باستبدال المستحضر الطبي أو العشبي المباع إذ لم يبقَ على صلاحيتها مدة أقل من شهر.