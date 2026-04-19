عزّزت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، خدماتها لكبار السن وذوي الإعاقة، وشملت الخدمات: توفير مترجمي لغة الإشارة للخطب والدروس العلمية، إلى جانب سماعات مخصصة لضعاف السمع، ومصاحف مزودة بقلم قارئ لتيسير التلاوة، فضلًا عن أدوات مهيأة لذوي الاحتياجات الخاصة تسهم في تسهيل تنقلهم وأدائهم للشعائر.

وفي إطار خدمات المكفوفين، وفّرت الهيئة مصاحف مكتوبة بطريقة «برايل»، إضافة إلى إتاحة العصي البيضاء لتيسير الحركة داخل أروقة المسجد الحرام وساحاته، بما يعزز استقلاليتهم ويضمن سلامتهم أثناء التنقل. وحددت الهيئة مواقع مهيأة للصلاة لكبار السن وذوي الإعاقة في عدد من المواقع الإستراتيجية داخل المسجد الحرام، إذ جرى تخصيص مواقع للرجال وفيما يخص المصليات المخصصة للنساء، جرى تجهيز مواقع أخرى.