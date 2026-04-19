انطلقت أولى رحلات المستفيدين من مبادرة «طريق مكة» من بنغلاديش، أمس، عبر صالة المبادرة في مطار حضرة شاه جلال الدولي، وذلك بحضور رئيس وزراء بنغلاديش طارق رحمن، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الدكتور عبدالله بن عبيه.

كما غادرت، أمس، أولى الرحلات المخصصة للمبادرة من جمهورية باكستان الإسلامية عبر مطار جناح الدولي في كراتشي متجهة إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.

وفي ماليزيا، أقلعت أولى الرحلات عبر صالة المبادرة في مطار كوالالمبور الدولي بحضور وزير الشؤون الدينية الماليزي الدكتور ذوالكفل بن حسن، وسفير المملكة لدى ماليزيا أسامة بن داخل الأحمدي، متجهة إلى المدينة المنورة.

كما شهد مطار إيسنبوغا الدولي في أنقرة مغادرة أولى رحلات المستفيدين من المبادرة متوجهة إلى المملكة عبر صالة «طريق مكة».

برنامج لخدمة ضيوف الرحمن

وتنفذ وزارة الداخلية المبادرة في عامها الثامن، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، من بينها وزارات الخارجية والصحة والحج والعمرة والإعلام، إضافة إلى الهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، والهيئة العامة للأوقاف، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات. وقد استفاد من المبادرة منذ إطلاقها عام 1438هـ (2017م) أكثر من 1,254,994 حاجاً.

وتشارك في مبادرة «طريق مكة» كل من: بنغلاديش، بروناي دار السلام، إندونيسيا، ماليزيا، المالديف، باكستان، تركيا، المغرب، السنغال، وكوت ديفوار.

وتهدف المبادرة إلى تقديم خدمات متكاملة لضيوف الرحمن في بلدانهم، تشمل تسجيل الخصائص الحيوية وإصدار التأشيرات إلكترونياً، وإنهاء إجراءات الجوازات في مطار المغادرة بعد التحقق من الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات السكن والنقل في المملكة. وعند وصولهم، ينتقل الحجاج مباشرة إلى الحافلات المخصصة التي تقلهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بينما تتولى الجهات الشريكة إيصال أمتعتهم إلى تلك المقرات.