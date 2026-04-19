تشهد سواحل جزر فرسان، تكرار ظهور الدلافين في مياه البحر الأحمر، في مشهد طبيعي يعكس غنى البيئة البحرية في المنطقة وما تتميّز به من تنوّع أحيائي. وتظهر الدلافين في مجموعات متناغمة قرب السطح، ما يمنح الزوار تجربة بحرية مميزة ويجذب هواة الرحلات البحرية.

وتوفّر جزر فرسان بيئة مثالية لعيش الدلافين، بفضل نقاء المياه وتنوّع الشعاب المرجانية ووفرة الغذاء، مما يعزز استقرار الحياة البحرية وتكاثرها، ويزداد ظهور الدلافين عادة في الصباح الباكر وقبيل الغروب، حيث تقترب من السواحل أو ترافق القوارب لمسافات قصيرة.

وتُعد الجزر محمية طبيعية غنية بالكائنات البحرية والطيور، وتسهم في جهود الحفاظ على التوازن البيئي. كما يشكّل حضور الدلافين عنصر جذب سياحي يعزّز الرحلات البحرية والسياحة البيئية، في ظل اهتمام متنامٍ بتطوير الوجهات الساحلية وفق معايير الاستدامة التي تدعمها الهيئة السعودية للبحر الأحمر.