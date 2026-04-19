شهدت جدة، أمس (السبت)، موجة من الغبار الكثيف ألزمت الكثيرين البقاء في منازلهم خصوصاً مصابي الربو والحساسية، ولم تسجل أي أضرار مادية جراء الأتربة المثارة. ولاحظت «عكاظ»، انخفاض حركة السيارات في الشوارع والمحاور الرئيسية في انتظار انجلاء الغبار الكثيف.

وكان المركز الوطني للأرصاد، أشار في تقريره اليومي إلى رياح نشطة مثيرة للأتربة على محافظات جدة، ورابغ، وبحرة، والكامل، وخليص، والليث، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة؛ تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية. وأوضح التقرير، أن درجة الحرارة العظمى بلغت 39 درجة مئوية، فيما تصل الصغرى إلى 29 درجة مئوية، مع نسبة رطوبة تقدر بنحو 40%. كما نبَّه المركز من هبوب رياح شديدة على ‏منطقة ‏حائل، تشمل ‏المناطق ‏المفتوحة والطرق السريعة؛ تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، ورياحٍ، وفي تقريره الشامل أوضح المركز جريان سيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، والمدينة المنورة، وحائل، والقصيم، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، وعلى أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان، وخفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة الرياض.