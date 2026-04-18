مع بدء توافد حجاج بيت الله إلى السعودية، قدمت وزارة الحج لضيوف الرحمن8 نصائح لحجاج الرحلات الجوية لضمان وصول آمن وسريع.

تتمثّل النصائح في الالتزام بموعد الرحلة والتحقق من الأمتعة، جاهزية وثائق السفر وتأشيرة الحج، التقيد بأنظمة الجمارك وعدم حمل ممنوعات، الإفصاح الجمركي للمبالغ المالية العالية أو الأدوية، إحضار الوصفات والتقارير الطبية لاستخدامها عند الحاجة، التأكد من مقدم الخدمة حول الاستفادة من مبادرة «حاج بلا حقيبة» واستلام بطاقة «نسك».

وإذا كانت وجهة المسافرين بالطائرة مكة المكرمة يجب الحرص على ارتداء الإحرام مبكراً قبل صعود الطائرة والتنبه لإعلان المرور بمحاذاة الميقات لعقد النية وبدء التلبية.

في السياق ذاته استقبلت الجوازات بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة أولى رحلات ضيوف الرحمن من جمهورية تركيا القادمين لأداء فريضة الحج لهذا العام، وأنهت إجراءاتهم بيسر. وأكدت المديرية العامة للجوازات جاهزيتها لإنهاء إجراءات دخول حجاج بيت الله الحرام لموسم حج هذا العام عبر المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية، وتسخير جميع الإمكانات البشرية والتقنية اللازمة لضمان جودة الخدمة المقدمة لهم.