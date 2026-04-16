شارك المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، في اجتماع جانبي عُقد على هامش الدورة التاسعة والخمسين للجنة السكان والتنمية بالأمم المتحدة بعنوان «التحولات الديموغرافية والمستقبل الرقمي والتنمية المستدامة.. تحقيق عائد الشيخوخة».

وأكد الواصل في كلمته أن شيخوخة السكان تمثل تحديًا عالميًا متسارعًا يتطلب مزيدًا من الاهتمام ضمن مسارات التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أهمية تبني سياسات شاملة تستجيب لهذه التحولات الديموغرافية المتسارعة.

وشدد على أهمية تمكين كبار السن والاعتراف بدورهم الحيوي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، داعيًا إلى تعزيز مشاركتهم في مختلف المجالات والاستفادة من خبراتهم المتراكمة.

وأكد ضرورة اعتماد نهج قائم على مسار الحياة، يربط بين الاستثمار المبكر في الإنسان وتعزيز الإنتاجية في مراحل العمر المختلفة، بما يسهم في تحقيق الرفاه والاستقرار في مرحلة الشيخوخة.

وتناول الواصل أثر التحولات التكنولوجية، لا سيما في أسواق العمل، مؤكدًا أهمية تنمية المهارات وتعزيز التعلم مدى الحياة لمواكبة التغيرات المتسارعة في المستقبل الرقمي.

وأبرز أهمية تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المشتركة، منوهًا بمبادرة المملكة في إنشاء مجموعة أصدقاء الشيخوخة والتنمية المستدامة، بما يسهم في تبادل الخبرات وتعزيز العمل المشترك بين الدول.

وجدد المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، التزام المملكة بدعم السياسات الشاملة التي تعزز التنمية المستدامة وتواكب التحولات الديموغرافية، بما يحقق التوازن بين مختلف الفئات العمرية ويعزز جودة الحياة.