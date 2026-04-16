أعلنت إدارة التعليم بمنطقة الرياض تحويل الدراسة الحضورية إلى الدراسة عن بعد اليوم (الخميس) عبر منصة مدرستي والمنصات التعليمية المعتمدة لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس من الهيئتين التعليمية والإدارية، في المحافظات التالية؛ ثادق، حريملاء، رماح، ضرماء، مرات، الدوادمي، عفيف، الزلفي، المجمعة، الغاط، شقراء، الرين، القويعية.
يأتي ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع.
The Education Administration in the Riyadh region announced the transition from in-person classes to remote learning today (Thursday) via the Madrasati platform and the approved educational platforms for all students and school staff, including both teaching and administrative personnel, in the following governorates: Thadiq, Huraymila, Ramah, Dhurma, Marat, Al-Dawadmi, Afif, Al-Zulfi, Al-Majma'ah, Al-Ghat, Al-Shuqaiq, Al-Rain, and Al-Qwai'iyah.
This decision comes based on reports from the National Center of Meteorology, and in order to ensure everyone's safety.