أعلنت إدارة التعليم بمنطقة الرياض تحويل الدراسة الحضورية إلى الدراسة عن بعد اليوم (الخميس) عبر منصة مدرستي والمنصات التعليمية المعتمدة لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس من الهيئتين التعليمية والإدارية، في المحافظات التالية؛ ثادق، حريملاء، رماح، ضرماء، مرات، الدوادمي، عفيف، الزلفي، المجمعة، الغاط، شقراء، الرين، القويعية.

يأتي ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع.