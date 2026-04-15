تتسارع خطى البناء في أرخبيل سقطرى لتشييد واحد من أضخم المشاريع التعليمية والمهنية في المحافظة، حيث يواصل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أعماله الإنشائية بوتيرة عالية لإنجاز مشروع معهد التدريب الفني والمهني في قلب العاصمة «حديبو»، الذي يُعد مَعلماً أكاديمياً إستراتيجياً يهدف إلى رسم خارطة طريق لمستقبل الشباب في الأرخبيل، ويأتي هذا المشروع امتداداً لنهج المملكة العربية السعودية في دعم واستقرار اليمن، وتركيزاً على تمكين الشباب في الأرخبيل وتهيئتهم لسوق العمل بمهارات نوعية، تضمن لهم بناء مستقبل واعد والمساهمة في تنمية مجتمعهم.

​وفي تصريح خاص إلى «عكاظ»، ثمَّن مدير معهد أرخبيل سقطرى الفني الدكتور ياسر محمد علي الدور الريادي الذي يضطلع به البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والوتيرة العالية التي يعمل بها لتشييد مبنى المعهد، واصفاً المشروع بأنه «إستراتيجي ونوعي»، كاشفاً أن التدخل السعودي ساهم في مواصلة المسيرة التعليمية التي استؤنفت في فبراير 2026، بعد توقف اضطراري، حيث كان لتدخل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الأثر البالغ في إعادة النبض للقاعات الدراسية، وبث الطمأنينة في نفوس الطلاب والكادر التدريسي عبر التزامه بتذليل كافة العقبات واستمرارية الدعم.

ووصف مدير معهد سقطرى الفني الدور السعودي بـ«الحاسم والتاريخي»، مضيفاً: «اليد السعودية البيضاء انتشلت أحلام طلابنا من التوقف، فبعد أن واجهت المسيرة التعليمية تحديات جسيمة، جاء التدخل الكريم من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ليعيد ويحيي الأمل في نفوس مئات الطلاب».

رعاية مباشرة من المملكة

​مدير معهد سقطرى الفني قال: «المعهد الجديد ليس مجرد قاعات دراسية، بل هو مَعلم إستراتيجي للأرخبيل، ومنارة ستمكن أبناءنا من اكتساب مهارات نوعية تفتح لهم آفاقاً واسعة في المستقبل، ونثمن عالياً هذا السخاء المستمر الذي تقدمه المملكة العربية السعودية»، موضحاً أن العمل في المشروع يسير وفق الجدول الزمني المحدد، ومشيداً بالاحترافية العالية التي يعمل بها الفريق التنموي للبرنامج السعودي، مشيراً إلى جاهزية المعهد لاختتام العام الدراسي بنجاح، فالامتحانات النهائية ستنطلق في منتصف أبريل الجاري، وتستمر حتى منتصف مايو 2026. وأكد، أن الوصول إلى هذه المرحلة لم يكن ليتحقق لولا الرعاية المباشرة والمتابعة المستمرة من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، الذي بذل جهوداً كبيرة في تذليل التحديات وضمان سير العملية التعليمية حتى برّ الأمان.